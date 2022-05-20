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Dünya Putin'den Esed'i bitirecek adım! Ortalık fena karıştı
Dünya

Putin'den Esed'i bitirecek adım! Ortalık fena karıştı

Rusya'nın desteği ile Suriye'yi kan gölüne çeviren Esed rejimi için işler yolunda gitmiyor. Moskova yönetiminin Birinci Tümen'in Beşinci Müfrezesi'ne bağlı birliklere maaş ödemeyi kestiği öğrenilirken rejim güçleri hırsızlığa başladı. Yaşanan gelişmelerin Esed rejimi zayıflatacağı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 17:53:00 -
Putin'den Esed'i bitirecek adım! Ortalık fena karıştı

Rusya destekli Birinci Tümen'in Beşinci Müfrezesi'ne bağlı birlikler arasında hırsızlık ve yolsuzluk faaliyetlerinin arttığı ifade edildi.

"Deyrizor 24"e konuşan yerel kaynaklar, beşinci müfrezedeki Esed rejimi askerlerinin, gıda, yakıt ve hafif silah gibi temel malzemeler çaldığını ve bunları kaçakçılara satarak gelir elde etmeye çalıştığını bildirdi.

Aylık ücretlerinde kesilmeye gidilmesi sonrası Rusya destekli Esed rejimi askerlerinin böyle bir yola başvurduğu belirtiliyor.

Hmeymim üssündeki Rus komutanlığı iki ay önce rejim askerlerinin iş sözleşmesinde kesintiye gitmişti.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflerine yakın vadede ulaşamamasının, Suriye'deki durumu da etkileyeceği düşünülüyordu.

'Esed güçlerini zayıflatacak' bir gelişme olarak yorumlandı

Maaşlarda kesintiye gidilmesi sonrasında Suriye'de yaşananların rejim güçlerini zayıflatabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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