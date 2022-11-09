  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den eşcinsel sapkınlığa tokat! İmzayı attı
Dünya

Putin'den eşcinsel sapkınlığa tokat! İmzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede eşcinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisine alan bir kararname imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 20:16:00 -
Putin'den eşcinsel sapkınlığa tokat! İmzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede eşcinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisine alan bir kararname imzaladı.

Putin'in imzaladığı, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için devlet politikasının temellerini içeren kararname, Rusya Devlet Yasal Enformasyon Portalı'nda yayımlandı.

Kararnameye göre, Rusya'nın egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerlerin Rus toplumunun temeli olduğu vurgulandı.

Hristiyanlık, İslam, Yahudilik ve Budizm'in Rus tarihinin ve manevi mirasının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen kararnamede, Rus geleneksel değerlerinin, aşırılıkçı ve terör örgütlerinin faaliyetleri, belirli kitle iletişim araçları, ABD ve diğer dost olmayan yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği ifade edildi.

Geleneksel değerleri korumak, güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için medyanın ve kamu otoritelerinin araç olarak kullanılacağı kaydedilen kararnamede, "geleneksel olmayan cinsel ilişkiler", Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisinde sınıflandırıldı.

Ayrıca bu eş cinsel ilişkilerin teşvikinin, geleneksel aile yapısını yok edeceğine dikkat çekildi.

Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?
Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?

Siyaset

Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?

Mehmet Ali Erbil gibi bir adam bile isyan etti! 'Eşcinsellik sapkınlıktır'
Mehmet Ali Erbil gibi bir adam bile isyan etti! 'Eşcinsellik sapkınlıktır'

Medya

Mehmet Ali Erbil gibi bir adam bile isyan etti! 'Eşcinsellik sapkınlıktır'

Eşcinselliğe geçit yok! Saraçhane'deki dev yürüyüş öncesi LGBT sapkınlığına karşı binlerce imza toplandı!
Eşcinselliğe geçit yok! Saraçhane'deki dev yürüyüş öncesi LGBT sapkınlığına karşı binlerce imza toplandı!

Gündem

Eşcinselliğe geçit yok! Saraçhane'deki dev yürüyüş öncesi LGBT sapkınlığına karşı binlerce imza toplandı!

Anne babalar dikkat! Çocuklara yönelik çizgi filmde eşcinsellik propagandası!
Anne babalar dikkat! Çocuklara yönelik çizgi filmde eşcinsellik propagandası!

Gündem

Anne babalar dikkat! Çocuklara yönelik çizgi filmde eşcinsellik propagandası!

Senin amacı ne? Mabel Matiz'den eşcinsel sapkınlara Büyük Aile Yürüyüşü için çağrı!
Senin amacı ne? Mabel Matiz'den eşcinsel sapkınlara Büyük Aile Yürüyüşü için çağrı!

Gündem

Senin amacı ne? Mabel Matiz'den eşcinsel sapkınlara Büyük Aile Yürüyüşü için çağrı!

Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!
Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!

Gündem

Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!

LGBT lobisi eşcinsellik karşıtı yayınlara izin vermiyor!
LGBT lobisi eşcinsellik karşıtı yayınlara izin vermiyor!

Medya

LGBT lobisi eşcinsellik karşıtı yayınlara izin vermiyor!

Eşcinsel sapkınların önünü açan sözleşmeyi yürürlüğe sokacaklar! Altılı masaya tepki
Eşcinsel sapkınların önünü açan sözleşmeyi yürürlüğe sokacaklar! Altılı masaya tepki

Gündem

Eşcinsel sapkınların önünü açan sözleşmeyi yürürlüğe sokacaklar! Altılı masaya tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23