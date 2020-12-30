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Gündem Putin’den Erdoğan’a tebrik!
Gündem

Putin’den Erdoğan’a tebrik!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajında işbirliği mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:13:00 -
Putin’den Erdoğan’a tebrik!

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rus lider, gelecek yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğine emin olduğunu belirtti.

"Askeri-teknik, ticari-ekonomik işbirliğimiz yüksek"

Mesajında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirten Putin, zorlu sıhhi ve epidemiyolojik duruma rağmen anlamlı siyasi diyaloğun sürdürüldüğünü, enerjide önemli ortak projelerin sistematik olarak hayata geçirildiğini, askeri-teknik, ticari-ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin yüksek düzeyde korunduğunu ifade etti.

"Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde..."

Putin, açıklamasına şöyle tamamladı: Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim.

 

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