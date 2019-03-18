Putin'den Erdoğan açıklaması: Davette bulundum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırım'ın Simferopol (Akmescit) kentindeki Cuma Camii'nin açılış törenine davet etti. Erdoğan'ın yanıta olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Kırım'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ettim. O, bu konuda bilgiye sahip ve anladığım kadarıyla bu davete olumlu yaklaştı. Bakalım nasıl olacak, gelmeye zaman ve imkan bulacak mı?" dedi.

Kırım'daki Müslümanların ibadet edeceği en büyük ve en kapasiteli camisi olacak Cuma Cami'nin teslim tarihi 21 Nisan 2019 olarak planlanıyor.