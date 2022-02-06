Putin'den dikkat çeken Erdoğan mesajı
Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.
Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Hayat enerjinizin virüsle başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim"
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.