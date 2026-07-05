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Dünya Putin ve Trump'tan uzun görüşme! Savaş sona mı eriyor?
Dünya

Putin ve Trump'tan uzun görüşme! Savaş sona mı eriyor?

Yeniakit Publisher
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Putin ve Trump'tan uzun görüşme! Savaş sona mı eriyor?

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Görüşmede Ukrayna savaşı, İran dosyası, ikili ilişkiler ve Rus-Amerikan temaslarının sürdürülmesi ele alındı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğünü duyurdu.

Uşakov, ABD tarafının önerisiyle yapılan görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirtti.

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD tarafının önerisiyle yaklaşık 1,5 saatlik telefon görüşmesinin başında Putin'in Trump ve Amerikan halkının bağımsızlık gününü kutladığını belirtti.

Her iki başkanın Rusya'nın Amerikan devletinin gelişimine yaptığı katkıyı hatırlattığını ve iki ülkeyi birbirine bağlayan ortak sayfalara saygı duymanın önemini vurguladıklarını kaydeden Uşakov, 2. Dünya Savaşı sırasındaki ittifakın da görüşmede anımsandığını aktardı.

Bu yıl her iki liderin 4. defa görüştüğünü ve görüşmenin iş odaklı ve çok yapıcı geçtiğini bildiren Uşakov, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konuların açıkça müzakere edildiğini dile getirdi.

Uşakov, "Başkanlar doğal olarak, Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı da dahil olmak üzere Ukrayna sorunu konusuna değindiler. ABD Başkanı Trump, (Ukrayna'da) çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini ve krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi." diye konuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in arabuluculuk çabalarına devam edeceğini ve uygun bir zamanda Moskova'ya gelmeye hazır olduklarını aktaran Uşakov, Rus tarafının çatışmaya diplomatik bir çözümden yana olduğunu yineledi.

Avrupalı yöneticilerin, cephedeki durum ve temas hattı boyunca yaşananlar hakkında yanlış algıyla hareket ettiklerini, çatışmanın uzatılması için çaba gösterdiğini söyleyen Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus ordusunun güvenle cephe hattında birbiri ardına yerleşim yerlerini almasını ve savaş alanındaki gerçek durumu Trump'a anlattığını dile getirdi.

Uşakov, görüşmede, İran çevresindeki duruma ilişkin olarak Putin'in, ABD ve İran arasında varılan mutabakat zaptına dayalı müzakere sürecine dair umudunu dile getirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın ise Rus tarafının dengeli tutumu ve yapıcı önerileri için teşekkür ettiğini aktaran Uşakov, ikili ilişkilerden bahsederken, her iki liderin askeri, siyasi ve ekonomik konular da dahil olmak üzere temasların devam etmesinin önemini vurguladıklarını bildirdi.

Uşakov, "Burada, ülkelerimiz arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için muazzam fırsatlar açıkça görülmektedir. Bunu başarmak için Trump'ın da vurguladığı gibi, Ukrayna sorununun en kısa sürede çözülmesi gerekiyor." dedi.

Görüşmede özellikle, ileriki günlerde Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na ortak bir Rus-Amerikan mürettebatının gönderilmesinin sembolik önemine dikkat çekildiğini anlatan Uşakov, bunun iki süper gücün birlikte çalışma ilgisini teyit eden somut bir örnek olduğuna işaret etti.

Trump'ın St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'ne olan kişisel hayranlığını dile getirdiğini, futbol konusunun da görüşmede ele alındığını ve Putin'in Dünya Kupası'nda ABD'ye başarılar dilediğini kaydeden Uşakov, "Liderler, iletişimde kalma ve yakında tekrar görüşme konusunda anlaştılar. Trump'ın Rusya'yı ziyaret etmek için sürekli bir daveti olduğunu hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmet

Putin ve Trump arasındaki uzun görüşme, umarım Ukrayna krizine çözüm bulmak için atılmış önemli bir adım. İki liderin de barışçıl çözümlere odaklandığı görülebiliyor. ABD'nin bu konuda diplomatik çabalarına destek veriyoruz. Özellikle Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılması ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin azaltılması için çalışması umut verici. Allah, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesini nasip etsin.
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