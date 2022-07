Putin tehdit etmişti! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Hazırlıklıyız!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına Rusya tarafından bir yanıt vereceğine yönelik ifadelerine ilişkin, "Tüm müttefikleri ve tabii ki Finlandiya ve İsveç'i koruyacağız ve her ihtimale karşı hazırlıklıyız" ifadesine yer verdi.

Stoltenberg, "Madrid zirvesindeki bu son oturumumuzda Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerindeki tehditler ve zorluklara odaklandık. Yeni stratejik konseptimiz, terörizmi güvenliğimize yönelik ana tehditlerden biri olarak tanımlıyor. Bugün, terörle mücadeledeki ilerlememizi gözden geçirdik. İstihbarat paylaşımı ve ortaklarımıza destek de dahil olmak üzere kararlılık ve dayanışma ile mücadeleye devam etme taahhüdümüzü teyit ettik" şeklinde konuştu.

"Çin ve Rusya çıkarları için ekonomik baskı uyguluyor"

Rusya ve Çin'in NATO'nun güneydeki komşuları çevresinde siyasi, ekonomik ve askeri kazanç sağlama çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Stoltenberg, "Hem Moskova hem de Pekin, bölgedeki çıkarlarını ilerletmek için ekonomik baskı uyguluyor. Dolayısıyla bugün, NATO'nun bölgedeki ortaklarına daha fazla destek sağlaması da dahil olmak üzere bu büyüyen zorluğun nasıl ele alınması gerektiğini tartıştık" dedi.

Son yılların en ciddi güvenlik kriziyle karşı karşıya olunduğunu kaydeden Stoltenberg, "Ama birlik ve kararlılıkla meydan okuyoruz. Madrid'de aldığımız kararlar, ittifakımızın barışı korumaya, çatışmaları önlemeye, halkımızı ve değerlerimizi korumaya devam etmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Her ihtimale karşı hazırlıklıyız"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına Rusya tarafından bir yanıt vereceğine yönelik ifadelerine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç egemen ülkelerdir. Ülkeleri için seçim yapma ve NATO'ya katılma hakları vardır. Ancak tabii ki her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Şu anda Ukrayna'da gördüklerimiz, Rusya'nın tamamen bu savaşa odaklandığını gösteriyor. Moskova'dan gelen mesajları not ediyoruz. Ancak bizim için önemli olan, Finlandiya, İsveç'in ittifaka üye olması. Tüm müttefikleri ve tabii ki Finlandiya ve İsveç'i koruyacağız ve her ihtimale karşı hazırlıklıyız" dedi.

"NATO çatışmanın bir parçası değil"

Stoltenberg, NATO'nun Rusya tarafından saldırılara uğrayan Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ancak NATO'nun görevi olarak barışı sağlama çalışmalarına da devam edeceğini söyledi. Stoltenberg, "Daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyada yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görmediğimiz bir ölçekteki savaş devam ediyor. Aynı zamanda bu Rusya ile NATO arasında tam ölçekli bir savaş haline gelirse daha da kötüleşebileceğini biliyoruz. O zaman bugün Ukrayna'da gördüğümüzden çok daha kötü bir ölçekte tahribat göreceğiz. Bu nedenle NATO'nun temelde iki görevi var. Biri Ukrayna'ya destek sağlamak. Ancak, elbette Ukrayna'nın ötesinde bir tırmanışı önlemek için de temel bir sorumluluğumuz var. NATO'nun sahadaki çatışmanın bir parçası olmamasının nedeni budur. Çok değerli ortağımız Ukrayna'yı destekliyoruz, ancak çatışmanın bir parçası değiliz" diye konuştu.

"Türkiye, bazı anlaşmaları kolaylaştırmaya çalışıyor"

Stoltenberg ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin doğrudan bir sonucu olan küresel gıda krizinin de toplantıda ele alındığını söyleyerek, "Gıda fiyatları rekor seviyelere ulaşıyor. Birçok ülke önemli miktarda buğday ve diğer gıdaların ithalatı konusunda Ukrayna'ya bağımlı. Müttefikler krizi hafifletmek ve Ukrayna'dan tahıl almak için çabalıyor" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan gıda kriziyle mücadele konusunda Türkiye'nin rolüne değinerek, "NATO müttefikleri Ukrayna'dan yiyecek ve daha fazla tahıl çıkarmaya çalışmak için çabalar sarf ediyor. Bu konuda Türkiye, temelde bazı anlaşmaları kolaylaştırmaya çalışıyor. Ayrıca Yunanistan da Ukrayna'dan tahıl almak için gemilerle hizmet vermeye hazır olduklarını duyurdu" ifadelerini kullandı.