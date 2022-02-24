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Dünya Putin son dakika açıklama | Putin neden savaş başlattı?
Dünya

Putin son dakika açıklama | Putin neden savaş başlattı?

Putin niye Ukrayna’ya savaş açtı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya düzenlenen askeri saldırı konusunda açıklama yaptı. Peki, Rusya niye Ukrayna’ya savaş açtı?

Yeniakit Publisher
2022-02-24 19:53:00 -
Putin son dakika açıklama | Putin neden savaş başlattı?

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde bombalar, silah sesleri duyulmaya başlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle askeri müdahale başladı. Peki, Putin ne açıklaması yaptı?

Putin son dakika açıklama | Putin neden savaş başlattı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir basın açıklaması yaptı. Putin, “Geçmiş girişimlerimiz sonuçsuz kaldı ve bu adımları atmak zorunda kaldık. Bizlerin bu süreçte elbette siyasi sebepler de söz konusu, bu bağlantıları ele aldığımda sizlerin lütfen neler yaptığımızı takdir etmenizi istiyorum.

Buradaki endüstriyi konuştuk, ekonomi açısından araçları ele aldık. Daha fazla imkanların sizlere sağlanmasını ele almaktır burada önemli olan. Ekonomik uzmanlarsınız, bugün sizlerle toplantı gerçekleştirdik. Bizlerin bütün girişimcilik için bunları ele almamız gerekmekte. Dünya ekonomisinin bir parçasıyız, neden zarar verelim” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı neden çıktı? Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı?
Rusya-Ukrayna savaşı neden çıktı? Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı?

Dünya

Rusya-Ukrayna savaşı neden çıktı? Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı?

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