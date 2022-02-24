Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde bombalar, silah sesleri duyulmaya başlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle askeri müdahale başladı. Peki, Putin ne açıklaması yaptı?

Putin son dakika açıklama | Putin neden savaş başlattı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir basın açıklaması yaptı. Putin, “Geçmiş girişimlerimiz sonuçsuz kaldı ve bu adımları atmak zorunda kaldık. Bizlerin bu süreçte elbette siyasi sebepler de söz konusu, bu bağlantıları ele aldığımda sizlerin lütfen neler yaptığımızı takdir etmenizi istiyorum.

Buradaki endüstriyi konuştuk, ekonomi açısından araçları ele aldık. Daha fazla imkanların sizlere sağlanmasını ele almaktır burada önemli olan. Ekonomik uzmanlarsınız, bugün sizlerle toplantı gerçekleştirdik. Bizlerin bütün girişimcilik için bunları ele almamız gerekmekte. Dünya ekonomisinin bir parçasıyız, neden zarar verelim” dedi.