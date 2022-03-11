Putin resmen çileden çıktı! 8’ini birden kovdu

Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Moskova'nın 'şok ve korku' girişimi başarısız olduktan sonra stratejisini değiştirmeye çalıştığını belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmanın başlangıcından bu yana 8 Rus komutanı görevden aldığını duyurdu. Danilov, Ukrayna devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Düşmanın şu anda ne planları olduğuna dair net bir anlayışa sahibiz. 2-3 gün içinde Kiev'e yürüyebileceklerini düşünmüşlerdi ama şimdi planları değişti. Yönetimlerini değiştirdiler. Görevi tamamlayamadıkları için 8 general görevlerinden alındı, yenileri atandı. Rusya Federasyonu'nda neler olduğunu açıkça anlıyoruz. Üstelik artık çaresiz olduklarını söyleyebilirim" dedi.

Danilov'un iddiasına göre 8 generali kovan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde Rus birliklerinin başarısız istihbarat ve zayıf strateji nedeniyle bir dizi utanç verici yenilgiye uğradığını gördükten sonra Rusya Federal Güvenlik Servisine de öfkelendi.

Güvenlik uzmanı ve eski üst düzey İngiliz istihbarat subayı Philip Ingram, The Times'e yaptığı açıklamada Putin'in açıkça 'çok kızgın' olduğunu ve istihbarat teşkilatını suçladığını söyledi. Putin'e göre Ukrayna'da kötü kararlar alınmasına yol açan tavsiyeyi kendisine aktardıkları için bir numaralı suçlu Rusya Federal Güvenlik Servisi. Rusya'nın iki haftadır devam eden saldırısında beklediğinden çok daha fazla kayıp vermesine neden oldu.

Putin'den korktukları için söyleyemiyorlar

Ukrayna'daki operasyon öncesi alınan Rus istihbaratının neden bu kadar zayıf olduğu tam olarak belli değil. Rusya'nın gizli servisini yirmi yıldır izleyen Andrei Soldatov, The Times'e örgütün iyi istihbarat topladığını ancak bunları Putin'e söylemekten korktuğunu iddia etti. Soldatov, "Sorun şu ki Rusya'da Putin'e duymak istemediği şeylerin söylenmesi çok riskli. Bu nedenle raporları onu yatıştırmak için değiştirdiler" ifadelerini kullandı.