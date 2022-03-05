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Dünya Putin net konuştu: Bu, Rusya'ya savaş ilan etmektir
Dünya

Putin net konuştu: Bu, Rusya'ya savaş ilan etmektir

Ukrayna topraklarının işgal emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu. Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 16:56:00 -
Putin net konuştu: Bu, Rusya'ya savaş ilan etmektir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan savaş 10. gününde devam ediyor.

Bazı ülkeler, Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı. Konuyla ilgili konuşan Rus lider Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir" dedi.

Putin açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz"

 

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