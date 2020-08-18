Putin Merkel’e resti çekti! Herkes kendi işine baksın!

Rusya Kremlin’den yapılan bir açıklama ile Putin ve Merkel’in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Belarus'ta oluşan durum kapsamlı şekilde ele alındı. Rus tarafı, Belarus'un içişlerine yönelik olarak dışarıdan gerçekleştirilen ve krizin daha fazla tırmanmasına neden olan müdahale girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Putin ve Merkel, Belarus'taki durumun en kısa sürede normale dönmesini umduklarını ifade etti.

Belarus’ta ne oldu?

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyuruldu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Lukaşenko, yoğun istifa ve yeniden seçim taleplerine kesin dille karşı çıkarken seçimleri ikinci sırada tamamlayan muhalif isim Svetlana Tihanovskaya, ulusal lider olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.