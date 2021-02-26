Putin küplere binecek! Libya'dan Türkiye'ye getirildi

Pantsir-S1 hava savunma sisteminin ele geçirilmesi, Rusya’nın askeri teknolojisi hakkında önemli bir istihbarata erişimi sağladı. Bu sebeple ilk zamanlarda Türkiye ile ABD arasında hava savunma sisteminin hangi ülkenin gözetim altına alınacağı konusunda bir anlaşmazlık oluştu.

Pantsir-S1 sistemini ayrıntılı olarak incelemek isteyen Türkiye gözetim altına alma konusunda ısrar etti. Sonunda Türkiye ve ABD bir anlaşmaya vardılar. Görüşmelerden haberdar olan bir yetkili The Africa Report’a verdiği mülakatta, ABD Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarından birinin Pantsir-S1 sistemini Libya’dan çıkarıp Türkiye’ye teslim ettiğini söyledi.

Ayrıca yetkili tarafından Pantsir-S1 sisteminin Türkiye’de iken her iki tarafça ortaklaşa incelenebilecek şekilde mutabık kaldıklarını aktardı. ABD ve Türkiye uzlaşma sağlayınca Libya’nın meşru hükümeti UMH yetkilileri de rahatladı.

3 Haziran 2020’de Pantsir-S1 hava savunma sisteminin Türkiye getirilmesi için operasyon başlatıldı. ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17 Globemaster III nakliye uçağı Almanya’nın Ramstein kentindeki Afrika Komutanlığı Hava Üssünden Trablus’a uçtu ve ertesi gün geri döndü. Bir gün sonra ise Pantsir-S1 sistemi ile birlikte Libya’ya ve oradan da Ankara’ya uçtu.

Pantsir-S1 Almanya’ya indikten sonra ne oldu?

The Drive tarafından da belirtildiği üzere, Pantsir-S1’in Libya’dan derhal çıkarılmasında, sistemin ülkedeki diğer gruplar tarafından ele geçirilmesine engel olma düşüncesi hâkimdi. Öte yandan, Rus yapımı sistemin sağlam olarak tabir edilen bahse konu örneğinin istihbarat açısından da yararlı olacağı düşünülüyordu.

Mayıs 2020’de Vatiye Hava Üssü’nde ele geçirilen sistemin ilk olarak, Mohamed Bahroun adındaki UMH komutanı tarafından ele geçirildiği ifade edildi. Sonrasında UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın yönetimindeki kuvvetlerin Pantsir-S1’i Muhammed Bahroun’un elinden aldığı öğrenildi. Akabinde Zuwara şehrine götürüldüğü ifade edilen sistemin, gönderilmeden önce Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üsse taşındığı bildirildi.

"İstihbarat değeri sınırlı"

Bir Rus yetkili, ABD’nin Pantsir-S1 hava savunma füze sistemini naklettiğinden Moskova’nın haberdar olduğunu bildirmişti. Ancak ihracat sürümü olduğundan dolayı ele geçirilen sistemin istihbarat değerinin sınırlı olacağını kaydetti. Yetkili, ihracat sürümlerinin IFF (Dost-Düşman Tanıma) veri tabanından çıkarıldığı bilgisini aktarmıştı.

Konuyla ilgili olarak belirtilen görüşlere göre sistemin eksiksiz ve titiz bir şekilde incelenmesi, sınırlı olsa da çok çeşitli ve değerli istihbarat bilgileri sağlayabilir. Sadece belirli bileşenlerin yapımında kullanılan malzemeleri ve bu malzemelerin üretim kalitesini incelemenin dahi, Rusya’nın mevcut kabiliyetlerine ilişkin yararlı bilgiler sağlayabileceği ifade ediliyor. Pantsir-S1’e sahip olmanın; karşı önlemler geliştirme konusu da dahil olmak üzere birçok konuda ABD ordusuna avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Gözlemciler, bu olayın Rusya veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne olumlu yansımadığını belirtiyor.