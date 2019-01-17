Putin kendisinden 35 yaş küçük Alina Kabaeva ile evlenecek mi? | Alina Kabaeva kimdir?

Alina Kabaeva’nın hayatı Putin ile adının anılmaya başlamasının ardından çok sayıda kişi tarafından merak konusu oldu. Peki Putin ile adı geçen Alina Kabaeva kimdir? Alina Kabaeva kaç yaşında, nereli?

Putin ile adı geçen Alina Kabaeva kimdir?

Alina Kabaeva 12 Mayıs 1983 yılında Özbekistan’da dünyaya geldi. Ritmik jimnastikçi, model ve film yıldızını olan Kabaeva, siyasete atılmasının ardından dikkatleri üzerine çekmişti. 2 olimpiyat madalyası bulunan başarılı sporcu bir dönem Rusya’da milletvekilliği görevinde de bulunmuştu.

Babası Tatar olan Alina Kabaeva sporcu bir aileden geliyor. Bir dönem bebek haberleriyle de ülkesinde gündem olan siyasetçi hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı. Şu sıralar adı Rus lider Putin ile aşk dedikodularına karışan Alina Kabaeva’nın konu ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

Putin ile arasında 31 yaş fark bulunan genç siyasetçinin evlilik iddialarına ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.