Putin ile görüşen Reisi NATO'yu hedef aldı: Güvenliği tehdit ediyor!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "NATO’nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu endişe verici" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü aktarıldı.

"NATO’nun doğuya genişlemesi güvenliği tehdit ediyor"

Ukrayna konusunu yakından takip ettiklerini kaydeden Reisi, gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ettiklerini aktardı. Reisi, "NATO’nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu endişe verici. Tüm bu gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ediyoruz" dedi.

Putin: Batılı ülkelere meşru bir cevaptır

Putin ise, Ukrayna krizini Batılı devletlerin Rusya’ya yönelik tehditlerine bir cevap olduğunu belirterek, "Şu an yaşananlar Batılı ülkelerin birçok kez Rusya’nın güvenliğini tehdit etmelerine yönelik meşru bir cevaptır" ifadelerini kullandı.