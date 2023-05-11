Putin gemileri resmen yaktı! Onları da askere çağırdı
Rusya Federasyonu lideri Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’ndaki yedek askerlerin askeri eğitime çağrılmasını öngören bir kararname imzaladı.
İlgili kararnamede “2023 yılında, yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Federasyonu Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik teşkilatlarında ve Federal Güvenlik Servisi teşkilatlarında askeri eğitime çağrılacak.” denildi.
Aynı zamanda, Rus propaganda medyasının da belirttiği göre, bu şekilde çıkarılan kararname yıllıktır. Geçen yıl Putin’in 18 Şubat’ta – Ukrayna’nın tam kapsamlı işgalinden altı gün önce – benzer bir kararnameyi imzalamasına da dikkat çekildi.
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