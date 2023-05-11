  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Numan Kurtulmuş: Erdoğan'a karşı yedi yamalı bohça koalisyonu kurdular

İYİ Parti'de istifa depremi! 'Altılı masadan uzak durun'

Yunanistan'da ana muhalefet Türkiye'yi örnek gösterdi

Muharrem İnce'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Sözcü Kalın'dan The Economist açıklaması: Arkasında yatanı biliyorum

TOGG'a büyük ilgi, tam not aldı! Paycell altyapı kurdu TOGG dijitalden satıldı! Türkiye'nin yerli otomobili...

Eski Türkiye'nin sağlık sistemi ile günümüzü kıyasladı! 'Ameliyata kimliğimle girip kimliğimle çıktım'

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı

CHP'li Albayrak yönetimindeki itfaiyeden büyük başarı! İçi boş tek odalı gecekondu yangınını söndürdüler

HDP'li Cengiz Çandar kirli işbirliğini itiraf etti! Özerklik ayrıntısı dikkat çekti
Dünya Putin gemileri resmen yaktı! Onları da askere çağırdı
Dünya

Putin gemileri resmen yaktı! Onları da askere çağırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 10:23:00 -
Putin gemileri resmen yaktı! Onları da askere çağırdı

Rusya Federasyonu lideri Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’ndaki yedek askerlerin askeri eğitime çağrılmasını öngören bir kararname imzaladı.

İlgili kararnamede “2023 yılında, yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Federasyonu Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik teşkilatlarında ve Federal Güvenlik Servisi teşkilatlarında askeri eğitime çağrılacak.” denildi.

Aynı zamanda, Rus propaganda medyasının da belirttiği göre, bu şekilde çıkarılan kararname yıllıktır. Geçen yıl Putin’in 18 Şubat’ta – Ukrayna’nın tam kapsamlı işgalinden altı gün önce – benzer bir kararnameyi imzalamasına da dikkat çekildi.

Putin'e suikast girişimi sonrası AB'den ilk tepki
Putin'e suikast girişimi sonrası AB'den ilk tepki

Dünya

Putin'e suikast girişimi sonrası AB'den ilk tepki


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin yanlısı ismin aracına bombalı saldırı!
Putin yanlısı ismin aracına bombalı saldırı!

Dünya

Putin yanlısı ismin aracına bombalı saldırı!

Putin'in imajını sarsan olayı Pentagon doğruladı
Putin'in imajını sarsan olayı Pentagon doğruladı

Dünya

Putin'in imajını sarsan olayı Pentagon doğruladı

Putin Batı'yı hedef aldı! Tek amaçları ülkemizin düştüğünü görmek
Putin Batı'yı hedef aldı! Tek amaçları ülkemizin düştüğünü görmek

Gündem

Putin Batı'yı hedef aldı! Tek amaçları ülkemizin düştüğünü görmek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23