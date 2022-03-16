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Dünya Putin felaketi duyurdu: 'Tüm dünyada gıda krizi yaşanacak!'
Dünya

Putin felaketi duyurdu: 'Tüm dünyada gıda krizi yaşanacak!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 17:50:00 -
Putin felaketi duyurdu: 'Tüm dünyada gıda krizi yaşanacak!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor.' dedi.

"Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak. Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar."

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Yorumlar

Eyüp

Onlar kan döküyorsa sen herhalde gül dağıtıyorsun ukraynada
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