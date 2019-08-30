Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı... O dondurmacı ajan çıktı!

Moskova'da MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dondurma ikram eden kadının KGB ajanı olduğu iddia ediliyor.

İki yıl önce de aynı dondurmacı

Putin'in, iki yıl önce de Rus Devlet Savunma Sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov ile aynı yer ve kişiden dondurma aldığı fotoğraf ortaya çıktı.

Putin'in arkasında

Putin ve Chemezov'un aynı dondurmacının önünde 2017'de çekilen fotoğraftaki satıcı ile Erdoğan'ın ziyareti esnasında fotoğrafta yer alan kadının aynı kişi olması KGB ajan iddialarını gündeme getirdi. Daha önce çekilmiş fotoğraflarının çoğunda Putin'in arkasında yer alan kadının, dondurmacı ile aynı kişi olduğu iddia ediliyor.

Sovyet devrinin en ünlü dondurması

Putin'in Erdoğan'a ikram ettiği dondurmanın da Sovyet devrinden kalan en ünlü dondurma olan "plombir" olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine Rusya'ya günü birlik ziyaret gerçekleştirmiş, Moskova'daki fuarı ziyaret eden iki lider birlikte dondurma yemişti. Bu sırada hesabı kimin ödeyeceğini soran Erdoğan'a Putin "Siz misafirsiniz tabii ki biz ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Yenişafak