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Dünya Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor
Dünya

Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Lukaşenko'nun isteği üzerine bir askeri güç kurulması talimatı verdiğini duyurdu. Putin, bu gücün gerekmedikçe kullanılmayacağını da sözlerine ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:53:00 -
Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonu Rossiya-24'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, Belarus'taki seçimlerin ardından yaşanan siyasi gerilimle ilgili çok konuşulacak cümleler kullandı.

Rus lider, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kendisinden güvenlik için bir askeri kuvvet ayırmasını istediğini söyledi.

Ajansların son dakika koduyla servis ettiği haberde; Putin, Lukaşenko'nun bu ricasını yerine getirdiğini ifade etti.

Bu açıklamasının devamında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Ancak söz konusu gücün, (Belarus’ta) durum kontrolden çıkmadıkça kullanılmayacağı konusunda da anlaştık” dedi.

Koronavirüs aşısı açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Putin, "Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat eylülde hazırlanmış olacak, bunun üstünde Novosibirsk’teki Vektor enstitüsü çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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