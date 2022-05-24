Putin 5 suikast girişiminden kurtuldu!

The Sun gazetesinin haberine göre, Ukrayna Savunma İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlangıcında Putin’in bir suikast girişiminden sağ kurtulduğunu söyledi.

Ukrayna merkezli Pravda gazetesine konuşan Budanov, “Kısa bir süre önce Kafkasya yetkililerinin dediği gibi, suikast girişimi oldu. Bu kamuya açık olmayan bir bilgidir. Kesinlikle başarısız bir girişim, ama gerçekten oldu. Yaklaşık 2 ay önceydi” dedi.

Rus liderin hayatından endişe ederek, her yere özel bir keskin nişancı birimi ile gittiği iddia ediliyor.

Haberde Putin’in paranoyak hale geldiği, kimseyi kendisine fazla yaklaştırmadığı ve zehirleneceği korkusuyla kendisi yemeden önce yemeklerin tadına bakan bir ekibi olduğu da belirtildi.

Putin’in ölümcül zehirlere maruz kalmamak için yakın zamanda kendi eldivenlerinin yapılması talimatı verdiğine dair söylentiler var.

Putin, havuz suyundaki şüpheli kimyasal seviyeleri günde birkaç kez kontrol etmelerini istediğinden sabahları yüzme alışkanlığını da bıraktı.

The Sun, Budanov’un açıkladığının yanı sıra Putin’in daha önce 4 suikast girişimine maruz kaldığını ortaya koydu.

Azerbaycan ziyareti sırasında

Putin’in Ocak 2002’de Azerbaycan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında, Iraklı bir kişi Rus lidere suikast hazırlığında olduğu gerekçesiyle yakalandı.

Afgan ve Çeçen militanlarla bağlantıları olan Iraklı ve suç ortağı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kremlin yakınlarında

Kasım 2002’de ortaya çıkan ayrıntılara göre, Rus liderin içinde olduğu aracın Kremlin yakınlarındaki bir otoyoldan geçmesi gerekiyordu.

Yol boyunca, yeni tabelalar yerleştiriyormuş gibi görünen bir grup insan vardı.

Medyada yer alan habere göre, yol boyunca patlamaya hazır 40 kilo patlayıcı bulundu.

Güvenlik güçleri bunu fark etti ve Putin’in aracının rotasını değiştirdi.

Rus yetkililer, bugüne kadar konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı ve böyle bir şeyin olduğunu inkar etti.

İngiltere’deki suikast girişimi

İngiltere terörle mücadele polisi, Ekim 2003’te Putin’e yönelik bir suikast planının engellendiği bildirildi.

The Sunday Times’a konuşan bir kaynak, iki suikastçının yakalandığını, ancak herhangi bir suçlamada bulunulmadan serbest bırakıldıklarını ve Rusya’ya döndüklerini söyledi.

Eski bir KGB tetikçisi olan adamların, Putin’in yurtdışı seyahatindeyken bir keskin nişancı tarafından vurulması için bir plan hazırladığı iddia edildi.

Gazete, konuya ilişkin ayrıntıların, komplocu olduğu iddia edilen kişiyle temasa geçtikten sonra İngiltere’ye kaçan eski bir Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı olan Alexander Litvinenko tarafından İngiliz polisine verildiğini bildirdi.

Çeçen’in suikast girişimi

Çeçen Adam Osmayev, 2012’de Putin’e suikast düzenleme planının suya düşmesinin ardından tutuklandı.

‘Terörist’ olarak nitelendirilen Osmanev, Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Odessa limanında özel kuvvetler tarafından yakalandı.

Rus güvenlik servisleri Osmayev’in İngiltere’deki prestijli bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olduğunu ve Putin’e muhalif önde gelen bir Çeçen aileden olduğunu iddia etti.