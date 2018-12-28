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Putin 2018'de en çok Erdoğan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 yılında en çok Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

28 Aralık 2018 Cuma 20:11
Putin 2018'de en çok Erdoğan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Komsomolskaya Pravga gazetesinden gazeteci Dmitriy Smirnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl hangi liderle kaç kere görüştüğünü anlattı.

Makaleye göre, Putin'in katıldığı etkinliklerin yapılacağı mekanlara önceden özel bağlantı hattı kuruluyor. Sözgelimi bir yıl önce Putin, Komsomolskaya Pravda gazetesine yaptığı gezi sırasında da bu bağlantı hattı hazır bulundurulmuştu. Rus lider buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Diğer yandan Erdoğan 19 aramayla ile bu yıl Putin ile en sık görüşen lider oldu. Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmeler Suriye ve Ortadoğu'daki işbirliği çerçevesinde eylemlerini detaylı bir şekilde koordine etmeye yönelikti.

Fransa ikinci, Kazakistan üçüncü sırada

Erdoğan'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, herhangi bir sebepten 13 aramayla ikinci sırada yer aldı. Putin, Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev'le 11, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 10, Almanya Başbakanı Angela Merkel 8 kez görüştü.

Rus lider Ermenistan Başbakanı ile 6, Belarus Devlet Başkanı ile 5, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan Devlet Başkanı ile 3'er kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı ile Ukrayna lideri en az görüşülenler arasında

Putin'le telefonla en az görüşenler arasında sadece 2 aramayla ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 20:11
  1. Putin
  2. Rusya
  3. Başkan Erdoğan

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