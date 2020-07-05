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Aktüel

"Pusula Katamaran" ilk turuna çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 20:26:01 -
"Pusula Katamaran" ilk turuna çıktı

DÜZCE (AA) - "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye tarafından deniz turizmine canlılık kazandırmak için hizmete sunulan "Pusula Katamaran" isimli gezi teknesi ilk turunu yaptı.

Akçakoca limanından hareket eden gezi teknesinin ilk seferine yaklaşık 300 kişi katıldı.

Akçakoca sınırlarında olan 35 kilometrelik sahil boyunca tur atan Pusula Katamaran'ın yolculuğu 3 saat sürdü.

Tekne turuna katılanlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olası olumsuzluğa karşı bir zodyak botu da tur boyunca tekneye eşlik etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz yaptığı açıklamada, gezi teknesine ilginin yoğun olduğunu belirterek, sundukları hizmetin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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