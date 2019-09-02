Cildin temizlenmesi, gözeneklerin küçülmesi ve pürüzsüz olması için yapılması gerekenler aslında çok basit. Kısa bir süre içerisinde bütün pürüzlerinizden kurtulmak için yapmanız gerekenleri sizler için derledik. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı? Cilt toparlama yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

Cildinizdeki sorunlar; yeme-içme alışkanlığı, düzensiz uyku ya da yeterli bakımı uygulayamama gibi problemlerden dolayı meydana gelir. Ciltte oluşan sivilce, siyah nokta ve lekelenmeleri giderdiğinizde, pürüzsüz bir cilde kavuşmuş olacaksınız. Bunun içinse, günlük cilt temizliği ve yiyeceklerinize dikkat etmelisiniz.

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Cildinize haftada bir kez uygulayacağınız, derinlemesine temizlik sağlayan maske sayesinde, cildinizdeki problemler ortadan kalkacaktır.

Malzemeler

1 yemek kaşığı doğal yoğurt

5 damla limon

3 damla susam yağı

yarım çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı aloe vera jeli

Bütün malzemeleri blenderdan geçirin ve cildinize sürün.

Bu maskeyle birlikte gözlerinizin de bakıma ihtiyacı olacaktır. Ciltteki leke ve sorunlar gittikten sonra, göz altındaki kararmalar için de bir maske uygulamanız gerekebilir. Maske esnasında salatalıkla masaj yapmak da gözler için yararlı olacaktır.

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Maske uygulamasından sonra, yüzünüzü yumuşak hareketlerle, ılık su ile durulayın. Düzenli bir şekilde maske uygulamasına devam edin ve cildinizi sık sık temizlemeye özen gösterin.

Bunun dışında soda ve buz ile cildinize masaj yapabilir, yüz roll-onları ile masaj yaparak kan dolaşımını artırabilirsiniz.

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