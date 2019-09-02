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Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?

Cildin temizlenmesi, gözeneklerin küçülmesi ve pürüzsüz olması için yapılması gerekenler aslında çok basit. Kısa bir süre içerisinde bütün pürüzlerinizden kurtulmak için yapmanız gerekenleri sizler için derledik. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı? Cilt toparlama yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:37
Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?

Cildin temizlenmesi, gözeneklerin küçülmesi ve pürüzsüz olması için yapılması gerekenler aslında çok basit. Kısa bir süre içerisinde bütün pürüzlerinizden kurtulmak için yapmanız gerekenleri sizler için derledik. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı? Cilt toparlama yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

Cildinizdeki sorunlar; yeme-içme alışkanlığı, düzensiz uyku ya da yeterli bakımı uygulayamama gibi problemlerden dolayı meydana gelir. Ciltte oluşan sivilce, siyah nokta ve lekelenmeleri giderdiğinizde, pürüzsüz bir cilde kavuşmuş olacaksınız. Bunun içinse, günlük cilt temizliği ve yiyeceklerinize dikkat etmelisiniz.

Cilt gözenekleri nasıl sıkılaşır?

Cildinize haftada bir kez uygulayacağınız, derinlemesine temizlik sağlayan maske sayesinde, cildinizdeki problemler ortadan kalkacaktır.

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı doğal yoğurt
  • 5 damla limon
  • 3 damla susam yağı
  • yarım çay kaşığı karbonat
  • 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli

Bütün malzemeleri blenderdan geçirin ve cildinize sürün.

Bu maskeyle birlikte gözlerinizin de bakıma ihtiyacı olacaktır. Ciltteki leke ve sorunlar gittikten sonra, göz altındaki kararmalar için de bir maske uygulamanız gerekebilir. Maske esnasında salatalıkla masaj yapmak da gözler için yararlı olacaktır.

Göz altı morluklarına son! Bu maske kararmaları yok edecek

Maske uygulamasından sonra, yüzünüzü yumuşak hareketlerle, ılık su ile durulayın. Düzenli bir şekilde maske uygulamasına devam edin ve cildinizi sık sık temizlemeye özen gösterin.

Bunun dışında soda ve buz ile cildinize masaj yapabilir, yüz roll-onları ile masaj yaparak kan dolaşımını artırabilirsiniz.

Yeşim taşı masaj aleti nedir? Ne işe yarar?

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:37
  1. Pürüzsüz bir cilt için ne yapılmalı?
  2. cilt toparlama yöntemleri
  3. sarkmış cilt nasıl toplanır
  4. Cilt gözenekleri nasıl sıkılaşır?
  5. yüz sarkması nasıl toplanır
  6. gergin cilt için krem
  7. cilt sarkmasına hangi yağ
  8. bebek gibi bir cilt için ne yapılmalı

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