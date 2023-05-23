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Spor Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı
Spor

Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 04:04:00 -
Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'yle kozlarını paylaştı. Mali usulsüzlük nedeniyle 10 puan silme cezası verilen Juventus, rakibine 4-1 mağlup oldu.

Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'yle karşı karşıya geldi. Carlo Castellani Stadı'nda oynanan mücadeleyi Empoli 4-1 kazandı.

Silinen puanlar takımı etkiledi

Aynı gün 10 puanı silinen Juventus'un karşılaşma boyunca sergilediği kötü performans alınan kararın takım üzerindeki etkisini birebir gösterdi.

18'de Caputo ile öne geçen Empoli, 21'de Luperto ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Empoli 48'de yine Caputo ile farkı üçe çıkardı. 85'de Chiesa farkı ikiye indirse de 90+4'te Piccoli'nin golü skoru 4-1 olarak belirledi.

Juventus'un bu mağlubiyet ve 10 puan silme cezası sonrası puanı 59'da kalırken haftayı da 7. sırada tamamladı. Empoli ise bu galibiyetle 42 puana yükseldi.
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