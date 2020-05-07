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Yerel

PTT önünde yüzlerce metre kuyruk

Denizli'de vatandaşlar çeşitli işlemler yapmak için PTT önünde 500 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:58:00 -
PTT önünde yüzlerce metre kuyruk

Denizli'nin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki PTT Çınar Şubesi önünde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.

Genellikle e-devlet şifresi olmak üzere para gönderme gibi çeşitli işlemler yaptırmak isteyenler sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Sürekli olarak PTT şubesi önünde bekleyen polis ekipleri corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Sosyal mesafeye uyan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, PTT önünden başlayarak Horoz heykelinin bulunduğu Delikliçınar Meydanı'na kadar uzayarak yaklaşık 500 metreyi buldu. Sabah erken saatlerde geldiklerini söyleyen vatandaşlar 3-4 saat beklediklerini, sıranın yavaş ilerlediğini kaydetti.

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