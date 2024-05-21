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Ekonomi PTT AŞ’den vatandaşlara önemli uyarı! Aman dikkatli olun!
Ekonomi

PTT AŞ’den vatandaşlara önemli uyarı! Aman dikkatli olun!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 12:15:00 -
PTT AŞ’den vatandaşlara önemli uyarı! Aman dikkatli olun!

Posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi pek çok alanda hizmet veren PTT AŞ, son dönemde artan dolandırıcılık faaliyetleri sonucu müşterilerin mağduriyet yaşamaması adına sahte gönderi etiketi düzenlenmesi ile ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, şirket ismi ve güvenilirliğinin kullanılarak PTT Kargo gönderi etiketleri üzerinde değişiklikler yapıldığını, dijital olarak yapılan bu sahte düzenlemeler ile vatandaşların yanıltıldığını ve bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. 

Gönderi etiketleri üzerinde sahtecilik yapılıyor

PTT AŞ, dolandırıcıların PTT Kargo gönderi etiketi üzerinde dijital olarak alıcı/gönderici bilgilerinde istedikleri gibi düzenleme yaptığını ve bu yöntemle sipariş veren kişiden ücret talep edildiğini tespit etti. Özellikle sahte e- ticaret siteleri veya sosyal medya platformlarındaki alışveriş bağlantıları üzerinden dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu, yeniden düzenlenmiş gönderi etiketleriyle gerçek olmayan alışveriş ürününün kargoya teslim edildiği izlenimi oluşturulduğu belirlendi.

Müşterileriler gönderilerini PTT AŞ’ye ait https://gonderitakip.ptt.gov.tr uzantılı resmî kurumsal web adresi üzerinden veya PTT Mobil Uygulamasını akıllı cihazlar üzerinden ücretsiz olarak indirerek uygulama içerisindeki “Kargo Takip” sekmesinden sorgulayabiliyor.

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