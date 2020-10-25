PSV’li çok sayıda futbolcu koronavirüse yakalandı
Hollanda Birinci Futbol Ligi takımı forma giyen 6 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV’de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe’nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.