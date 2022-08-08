PSV-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu rövanşında PSV ile Monaco karşı karıya gelecek. Peki, maç ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turunda PSV ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki, PSV Monaco maçı hangi kanalda?
PSV-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
PSV ile Monaco arasında oynanan ilk maç 1-1 sona erdi. Turun rövanşı 9 Ağustos Salı akşamı Türkiye saatiyle 21.30’da oynanacak. Mücadele ülkemizdeki bir kanaldan canlı olarak yayımlanmayacak.