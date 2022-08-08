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Spor PSV-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

PSV-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu rövanşında PSV ile Monaco karşı karıya gelecek. Peki, maç ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-08 21:17:00 -
PSV-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turunda PSV ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki, PSV Monaco maçı hangi kanalda?

PSV-Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PSV ile Monaco arasında oynanan ilk maç 1-1 sona erdi. Turun rövanşı 9 Ağustos Salı akşamı Türkiye saatiyle 21.30’da oynanacak. Mücadele ülkemizdeki bir kanaldan canlı olarak yayımlanmayacak.

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