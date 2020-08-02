Psikoloji açıköğretim kaldırılacak mı? Uzaktan eğitim psikoloji

İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı? YÖK’ü eleştiren vatandaşlara ek olarak Türk Psikologlar Derneği’nden de tepki gelince akıllara İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı? sorusu geldi. YÖK’ün bu kararı vatandaşlar tarafından desteklenerek, AUZEF ve AÖF sınavlarının online yapılması onaylanmıştı. YÖK şimdi de uzaktan eğititim programlarına teşvik amacıyla İstanbul Üniversitesi AUZEF lisans programına Psikoloji Bölümü ekledi. Uzaktan eğitim programlarının ağırlığının artırılması kararı verilmesinin ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ankara Üniversitesinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (AUZEF) kurulmasının ardından, bir adım da İstanbul Üniversitesi’nden geldi.

AUZEF Psikoloji açıköğretim kaldırılacak mı?

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan AUZEF programına psikoloji programı sessiz sedasız eklenince vatandaşlar tepki gösterdi. Öğrenciler ve mezunlar Twitter’da; #psikolojiacıkögretimolamaz , #açıktanpsikoloğaHAYIR , #alantalanınadurde hashtagleri ile paylaşımlar yaparak YÖK’e tepkilerini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Psikoloji talimatı

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi" dedi.