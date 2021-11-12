  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PSG'de Messi problemi çözülemiyor
Spor

PSG'de Messi problemi çözülemiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, sezon başında İspanyol ekibi Barcelona'dan kadrosuna kattığı Lionel Messi'nin kontratında bulunan özel bir kontrat sebebi ile milli takımda oynamasından dolayı yıldız oyuncuya tepkili.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:47:00 -
PSG'de Messi problemi çözülemiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, sezon başında İspanyol ekibi Barcelona'dan kadrosuna kattığı Lionel Messi'nin kontratında bulunan özel bir kontrat sebebi ile milli takımda oynamasından dolayı yıldız oyuncuya tepkili.

PSG'nin sportif direktörü Leonardo yaptığı açıklamalarda bir süredir diz sakatlığı sebebi ile takımla sahaya çıkamayan Messi'nin iyileşmesini tamamlar tamamlamaz milli takıma gidip oynamasından hoşnut olmadığını söyledi. "Milli takımda oynayabilecek seviyede fiziksel kapatistesini onaylamadığımız bir oyuncunun gidip milli takımda oynamasını kabul etmiyoruz." diyen Leonardo, bu tarz durumların mantıklı olmadığını ve FIFA ile bunun anlaşmasının yapılmasının gerektiğini belirtti.

Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde Messi'nin PSG'ye imza attığı sırada kontratına özel bir madde eklettiği ve Arjantin Milli Takımı ile başaracağı şeylere çok önem verdiği için milli takıma gidiş gelişlerinde problem yaşanmamasını talep ettiği iddia edilmişti.

Bu sezon sakatlıkların da etkisi ile PSG'de 8 maça çıkabilen Lionel Messi, 3 gol attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilk olacak! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı
Ekonomi

Bir ilk olacak! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı

Hükümet, cumhuriyet tarihinde asgari ücrete yapılan en büyük zam oranının geleceğini açıkladı. Vatandaşta beklenti yükselirken, 3.500- 4.000..
DEVA ve Gelecek partilerinin ortak yalanı!
Siyaset

DEVA ve Gelecek partilerinin ortak yalanı!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın, geçtiğimiz Temmuz ayındaki bir canlı yayında, "AK Parti'den yakın zamanda ciddi kop..
Mülteciye sahip çıkan papazın ve kilisenin başına bakın ne geldi!
Avrupa

Mülteciye sahip çıkan papazın ve kilisenin başına bakın ne geldi!

İran’dan gelen bir mülteci gencin kilisede kalmasına izin veren Alman papaza, 1500 euro para cezası verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay