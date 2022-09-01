PSG, deplasmanda 3 puanı aldı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 3-0'lık skorla yendi.
Toulouse Stadı'nda oynanan mücadelede PSG'nin gollerini, 37. dakikada Neymar, 50. dakikada Kylian Mbappe ve 90. dakikada Juan Bernat attı.
Brezilyalı süperstar Neymar, bu sezon çıktığı 6 maçta 9 gol attı ve 6 asist yaptı.
Ligue 1'de 13 puana ulaşan PSG, liderliğini korudu. Toulouse ise 5 puanda kaldı.
Günün diğer bir maçında ise Nice, Lille deplasmanında 2-1 galip geldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'in golünde asisti yapan isim oldu.