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Spor PSG, deplasmanda 3 puanı aldı
Spor

PSG, deplasmanda 3 puanı aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 04:20:00 -
PSG, deplasmanda 3 puanı aldı

Toulouse Stadı'nda oynanan mücadelede PSG'nin gollerini, 37. dakikada Neymar, 50. dakikada Kylian Mbappe ve 90. dakikada Juan Bernat attı.

Brezilyalı süperstar Neymar, bu sezon çıktığı 6 maçta 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

Ligue 1'de 13 puana ulaşan PSG, liderliğini korudu. Toulouse ise 5 puanda kaldı.

Günün diğer bir maçında ise Nice, Lille deplasmanında 2-1 galip geldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'in golünde asisti yapan isim oldu.

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