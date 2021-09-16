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Gündem Provokatif paylaşımlarıyla ünlü "Pucca" için hapis istemi!
Gündem

Provokatif paylaşımlarıyla ünlü "Pucca" için hapis istemi!

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ve "Pucca" ismiyle tanınan Pınar Yıldırım'ın hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 07:33:00 - 2021-09-16 07:34:07
Provokatif paylaşımlarıyla ünlü "Pucca" için hapis istemi!

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım (Pucca) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Yıldırım’ın twitter adlı sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla "@PuCCaa" isimli hesabından 19 Temmuz 2020 tarihinde "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum..." şeklinde paylaşım yaptığı anlatıldı.

Pınar Yıldırım’ın ifadesinde, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin twitter hesabından kendisini kastederek ‘sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor’ diye bir paylaşım yaptığını, yaptığı bu paylaşımın ona istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğu, bunun dışında bir amacı olmadığını söylediği belirtildi.

O dönemde tweetin tepki almadığını söyleyen Yıldırım, paylaşımdan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi.

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