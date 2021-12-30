Provokasyona vatandaş müdahalesi! İETT'de yabancı uyruklu çocukları oturdukları yerden kaldırmaya kalkınca ortalık karıştı

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yolculuk eden bir adam yabancı uyruklu şahıslardan rahatsızlık duydu.

İddiaya göre yolcu, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.

Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu.

Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.

Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.