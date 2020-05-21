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Provokasyon sürüyor! 'Camiden Selda Bağcan'ın türküsü çalındı' iddiası

İzmir'de dün alçak bir sabotaj yapılarak camilerin hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınmıştı. İzmir'de şimdi de bir camiden Selda Bağcan'dan türküsünün çalındığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:18:00 - 2020-05-21 21:20:18

Dün İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki camii hoparlörlerinden alçak bir sabotaj yapılarak İtalyan Marşı Çav Bella çalındığı bildirilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış, bugün gözaltılar olmuştu.

Provokasyon sürüyor!

Bugün de sosyal medyadan yayınlanan bir videda, İzmir'de Bornova Merve Caminden Selda Bağcan'ın türküsünün çalındığı iddia edildi.

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