Provokasyon sürüyor! 'Camiden Selda Bağcan'ın türküsü çalındı' iddiası
İzmir'de dün alçak bir sabotaj yapılarak camilerin hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınmıştı. İzmir'de şimdi de bir camiden Selda Bağcan'dan türküsünün çalındığı iddia edildi.
Dün İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki camii hoparlörlerinden alçak bir sabotaj yapılarak İtalyan Marşı Çav Bella çalındığı bildirilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış, bugün gözaltılar olmuştu.
Provokasyon sürüyor!
Bugün de sosyal medyadan yayınlanan bir videda, İzmir'de Bornova Merve Caminden Selda Bağcan'ın türküsünün çalındığı iddia edildi.