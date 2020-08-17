Protestoculara böyle meydan okudu: Beni öldürmeden yeni seçim yapamazsınız

Belarus'ta 26 yıldır yönetimi elinde tutan Aleksandr Lukaşenko'nun altıncı kez seçilmesinin ardından gösteriler patlak verdi. Seçimlerin hileli olduğunu belirten muhalefet, sonuçlara itiraz etti. Yüzbinlerce Belaruslu tartışmalı seçim sonrası sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerden galip ayrılan Lukaşenko'ya yönelik tepkiler sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Seçimlerin hileli olduğunu belirten muhalefete Avrupa'dan destek gelirken Lukaşenko ellerinde istihbari bilgi olduğunu, bazı ülkelerin protestocuları arayarak yönlendirdiğini iddia etti.

Protestoculara meydan okudu

Başkent Minsk'teki protestocuların yanına helikopterle giden Lukaşenko göstericilerle yüz yüze konuşarak meydan okudu.

Protestocuların "buradan defol git" şeklinde tepkisiyle karşılaşan Lukaşenko, ısrarla bölgeyi terk etmeyerek konuşmasına başladı. Kendisine bağıranlara sakin bir üslupla "Teşekkür ederim. Biraz daha bağırabilirsiniz" diyen Lukaşenko muhalefetin seçimlerin iptal edilmesi yönündeki talebini kesin bir dille reddetti.

Lukaşenko, "Seçimimizi yaptık. Beni öldürmedikçe başka seçim olmayacak" diye konuşan Lukaşenko'nun bu sözleri sonrası protestocuların öfkesi daha da arttı. Tansiyonun yükselmesi üzerine konuşmasını kısa kesen Lukaşenko helikopterle bölgeden ayrıldı.