  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin isyanı fırsata çevirdi! Wagner’e kilit Prigojin’e sürgün

Geldiğimiz hale bak! Yahudi polis 2 Filistinliyi şehid etti, Türkiye sekülerleri bunu kutladı!

‘Ne yazık ki’ diyerek şok eden gelişmeyi duyurdu: Türkiye'yi bırakıp Mısır'ı seçmeye başladılar

Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat için çıkış: Bunu düşünüyoruz diyerek kararı aldılar

Savaş ilanından sonra ortadan kaybolmuştu... İlk kez görüntülendi!

Gram altın için İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Asla bunu yapmam, tavsiye de etmem

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Vatikan'da Papa ile buluştu: Bütün oklar onu gösterdi, gündem oldu

Dünyaca ünlü şirketler petrolü bıraktı! Her yerde onu arıyor, Türkiye'de de var

Türkiye'nin tarihi doğalgaz keşfi sonrası o ülke Karadeniz'de harekete geçti! Dev gazı Türklere emanet etme kararı aldılar

Türkiye'den milyon dolarlık yatlar hareketlendi: duyan şaşkın! Binlerce akın, ortaya çıktı! Dikkat çekti
Yerel Profesörün derdine bak... Manda kaymağı ortadan kalkacakmış
Yerel

Profesörün derdine bak... Manda kaymağı ortadan kalkacakmış

Yeniakit Publisher
2023-06-26 15:45:00 -
Profesörün derdine bak... Manda kaymağı ortadan kalkacakmış

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Bulut, "Eber kurursa Afyon’un meşhur kaymağının elde edildiği manda yetişemeyecek. Manda kaymağı, yoğurdu gibi ürünler ortadan kalkacak" dedi.

Araştırmaları ve yayınlarıyla tanıtmasıyla bilinen Bulut ve ekibi çeşitli araştırmalar yapmak üzere Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü’ne geldi.

Akdeniz Üniversitesi’nden gelen ekibe bölgedeki Alan Kılavuzu Kadir Ateş eşlik etti. Ekip, Ateş ile birlikte gölde bir süre tekne ile tur attıktan sonra, araştırmalarına göl kenarlarında devam etti.

Araştırmaları sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Prof. Bulut, sulak alanların insanlar için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bu alanların hayvancılık ekonomisi açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, “Eber Gölü kurursa ne olacak? Uçan kuşları göremeyeceğiz. Yani gelecek nesiller bizim gördüğümüz kuşları göremeyecek. Belki bu sulak alanda yaşayan bir canlıyı tanıyamayacak. Eber kurursa Afyon’un meşhur kaymağının elde edildiği manda yetişemeyecek. Manda kaymağı, yoğurdu gibi ürünler ortadan kalkacak. Sulak alan ekosisteminin kendine has bir yapısı vardır. Hem karada hem suda yaşayan canlıların hem de bunların orta alanda buluştukları bölgeler vardır. Yani sulak alan sadece gölün yüzeyiyle ilgili değildir. Göl şiştiği zaman alanını genişletecek, çekildiği zaman daraltacaktır. Bu süreçte insanlar bundan önemli kazanımlar elde edebilir” dedi.

Kuraklıkla mücadelenin önemini anlatan Bulut, “Kuraklıkla mücadele edeceksek önce suyun kıymetini bilmemiz lazım. Bu göller bizim ülkemizin birer filtresidir. Şu kirli su, bu bataklık olan sulak alanlardan sazların köklerinden süzülerek geçerek doğal bir filitrasyona tabi oluyor. Ve bu alandan çıktıktan sonra kullanılabilir hale geliyor. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Eber Gölü’nü besleyen su kaynakları yetersiz. Bunu da kötü kullanıyoruz. Kirliliği de eklediğimiz de Eber Gölü can çekişiyor haberleri karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Öte yandan Bulut, hiç araştırılmayan konu yüzen adaları araştırmak maksadıyla bölgeye geldiğini ifade ederek, gölde bulunan yüzen adaların Eber Gölü’nde bir sembol olabileceğine dikkat çekti. Eber Gölü’ndeki yüzen adalarında araştırmaya ve tanıtmaya değer olduğunu ifade eden Bulut, çeşitli ekolojik özellikleriyle tanınan Eber Gölü’nün yüzen adalarıyla da dikkat çekebileceğini kaydetti. Bulut, bundan sonraki çalışmalarını batı Anadolu’daki yüzen adaları olan göllerde devam edeceğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sumak ve yoğurt: Hızlı zayıflama şaşırttı! Duyan herkes böyle yapsın: Uygulayanlar kilo verdi, kilolara veda etti
Sumak ve yoğurt: Hızlı zayıflama şaşırttı! Duyan herkes böyle yapsın: Uygulayanlar kilo verdi, kilolara veda etti

Kadın - Aile

Sumak ve yoğurt: Hızlı zayıflama şaşırttı! Duyan herkes böyle yapsın: Uygulayanlar kilo verdi, kilolara veda etti

Yağ yakıcı yoğurt! Yok eden ilaç yerine alternatif olabilir: Yaza zayıf girmek isteyenler, cayır cayır yağ yakıyor
Yağ yakıcı yoğurt! Yok eden ilaç yerine alternatif olabilir: Yaza zayıf girmek isteyenler, cayır cayır yağ yakıyor

Kadın - Aile

Yağ yakıcı yoğurt! Yok eden ilaç yerine alternatif olabilir: Yaza zayıf girmek isteyenler, cayır cayır yağ yakıyor

Yoğurdu zerdeçalla, salatayı maydanozla tüketin: Çağın hastalığına şifa bombası! Hastalıklar hızla kaybolacak
Yoğurdu zerdeçalla, salatayı maydanozla tüketin: Çağın hastalığına şifa bombası! Hastalıklar hızla kaybolacak

Kadın - Aile

Yoğurdu zerdeçalla, salatayı maydanozla tüketin: Çağın hastalığına şifa bombası! Hastalıklar hızla kaybolacak

Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!
Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

Kadın - Aile

Yatmadan önce yoğurt yemenin 5 faydası: Bir kaşıkta bir dünya lezzet, pek bilinmeyen gücü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23