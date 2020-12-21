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Gündem Prof. Tevfik Özlü'den 'yılbaşı' uyarısı
Gündem

Prof. Tevfik Özlü'den 'yılbaşı' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:09:00 - 2020-12-21 17:20:07
Prof. Tevfik Özlü'den 'yılbaşı' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Özlü, "Yılbaşı kısıtılamasını tatil gibi düşünmemek lazım." dedi.

'Yılbaşında yakınlarımızla bir araya gelmek güvenli değil'

Prof. Dr. Özlü, 2021 yılının daha sağlıklı, mutlu, maskesiz ve mesafesiz bir yıl olmasını dileyerek, "Yılbaşında dostlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelmeyi düşünebiliriz ama bu güvenli değil. Hem biz zarar görebiliriz, hem de sevdiklerimize, dostlarımıza zarar verebiliriz. Doğru olan bu dönemde kendi evimizde kendi hane halkımızla olmamız. Bu 4 günlük yılbaşı kısıtlamasını tatil gibi düşünmemek lazım. Çünkü Türkiye’de günde 30 binden fazla pozitif vaka tespit ediliyor. Asemptomatik vakaları da alırsanız daha da fazla olduğunu tahmin etmek mümkün. Her tarafta pozitif, virüsü taşıyan ve bulaştıran kişiler var, dolaşıyor çevremizde. Bunlarla karşılaşmak çok yüksek olasılık. Dışarısı, başkalarıyla bir arada olmak güvenli değil. En yakınlarımız, dostlarımız sevdiklerimiz akrabalarım anne babamız kardeşlerimiz de olsa bir arada olmak güvenli değil. Hele başkalarıyla aynı mekanları kullanmak, ortak kullanılan eşyalar, yüzeyler hepimizi tehlikeye atabilir. Onun için biraz daha sabretmemiz lazım." dedi.

'Normale gideceğimiz günleri ümit ediyoruz'

2021 yılında koronavirüs salgınına karşı yapılan aşı çalışmalarında ilerleme kaydedilebileceğini belirten Özlü, "Aşılarla ilgili 3'üncü faz deneme sonuçları yayınlandıktan sonra aşılamaya başlarsak o zaman sanırım yaza doğru çok daha ferah, normal hayata dönmeye çalışacağız. Biraz daha dişimizi sıkalım. Bu dönemde evde olmak daha güvenli. Bu 4 günlük yasak süresince kendi hane halkımızla daha mutlu verimli, kaliteli vakit geçirebileceğimizi planlayalım. İnşallah her şey önümüzdeki yıl daha farklı olur. 2021 sabahı uyandığımızda, 'Bu bir rüyaymış, çok şükür bitti' diyebilmeyi hepimiz istiyoruz ama bu kadar da sihirli bir değnek değmiş gibi hayatımızı şüphesiz değiştirmeyecek. İlerleyen zaman içerisinde yeni yılda hayatımızın giderek daha da normale gireceğini umut ediyoruz." diye konuştu.

Yılbaşında uygualanacak sokağa çıkma kısıtlası, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00'da başlayıp, 4 Ocak Pazartesi sabahı 05:00'a kadar sürecek.

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