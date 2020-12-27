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Gündem Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan Elazığ depremine ilişkin açıklama
Gündem

Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal Elazığ'da yaşanan depremler ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:25:00 -

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal Elazığ'da yaşanan depremler ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. "Bunlar alarm zilleri ve Türkiye'nin her yeri için çalıyor" diyen Pampal depreme ilişkin olarak "Bu Türkiye'de yerleşim yerlerinin içinden geçen çok önemli ve çok büyük depremler olmuş bir fay" şeklinde konuştu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal Elazığ'da gerçekleşen depreme ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada yaşananların kritik bir uyarı olduğunun altını çizdi;

"Alarm zilli çalıyor"

7 de üzerinde deprem oluşturma potansiyeli olan faylar var. Bu depremler bizler için uyarıcı olma niteliği taşıyor ve artık alarm zilleri çalıyor Türkiye'nin her yeri için. İşte geçen yıl Pütürge, Bu yıl İzmir yaşandı. İstanbul'u bekliyoruz. Buraların tamamında tehlike çok yakın. Bunları erteleme durdurma şansımız yok. Önlem alma dışında yapacak bir şeyimiz yok. Onu da en doğru şekilde yapmalıyız. Depreme dayanıklı, yaşanacak yerleşim alanları oluşturmalıız. Bu kentsel dönüşüm ile hızla yapılması gereken bir şey. Günü saati bilme şansımız yok. Bu uygulamalarla başlanan yerlerde hızlandırmak, başlanmayan yerlerde de hızla başlayıp bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor.

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