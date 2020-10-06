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Aktüel Prof. Dr. Selda Bülbül: "Emzirme anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını sağlıyor"
Aktüel

Prof. Dr. Selda Bülbül: "Emzirme anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını sağlıyor"

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Bülbül: - "Anne, bebeğini emzirirken kendine o kadar yakın tutuyor ki bu ten teması psikolojik olarak anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını sağlıyor" - "Araştırmalar, yumurtalık ve meme kanserinin emziren annelerde daha az olduğunu gösteriyor. Emzirme hızlı kilo vermeyi de sağlıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:22:31 -
Prof. Dr. Selda Bülbül: "Emzirme anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını sağlıyor"

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Bülbül, emzirmenin anne ve bebeği birbirine daha fazla bağladığını belirtti.

Bülbül, AA muhabirine, 1-7 Ekim tarihlerinin Emzirme Haftası olarak kutlandığını, tüm sağlık kuruluşlarında anne sütü ve emzirmeyle ilgili eğitimlerin yoğun olarak devam ettiğini söyledi.

Anne sütünün doğanın mucizevi bir besini olduğunu vurgulayan Bülbül, sadece bebeğe enerji veren, yaşamasını sağlayan besin olarak düşünülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bülbül, annenin bebeğine büyümesi ve hayatta kalması için gerekli tüm hücreleri, vitaminleri, besin maddelerini, bağışıklık elementlerini anne sütüyle aktardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kadar güzel bir besin maddesini, yaşamsal önemi olan anne sütünü vermezsek bebeğin haklarını da ihlal etmiş oluruz. Anne sütü, bebeğin o anki ayına ve yaşına göre ihtiyacı olanı veriyor. Sonra bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve mide bağırsak sisteminin gelişimini sağlıyor. Anne sütünün içerisinde oligosakkaritler dediğimiz besin maddeleri bağırsaklarda yararlı bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırıyor ve böylece probiyotik dediğimiz etkiyi gösteriyor. Böylece yabancı bakterilerin vücutta yerleşmesini engelleyerek, bebeği ishalli hastalıklara karşı korumuş oluyor."

- "Anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını sağlıyor"

Anne sütünün bebeği alerjilere karşı koruduğuna da işaret eden Bülbül, içerisindeki omega-3 yağ asitlerinin zihinsel gelişimi artırdığını anlattı.

Yapılan çalışmalarda ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde zeka gelişiminin daha iyi olduğuna değinen Bülbül, "Bu da son derece önemli. Anne, bebeğini emzirirken kendine o kadar yakın tutuyor ki bu ten teması psikolojik olarak anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını sağlıyor." diye konuştu.

- "Hızlı kilo vermeyi de sağlıyor

Bülbül, bebeği emzirmenin annelere de faydalarının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni doğan bebek, gece iki saat emmek istiyor. Anne gece boyunca en az 4-5 kez bebeği emzirmek için kalkmak zorunda. Bebeğini emzirmek için memesine yaklaştırdığında memeden gelen uyarılar beyinden prolaktin dediğimiz hormonun salınmasına neden oluyor. Bu hormon annenin gece boyunca dinlenmesini de sağlıyor. Gece kalkıp mama ile beslediğinde prolaktin salınmadığında sabah yorgun kalkacak. Halbuki gece 3-4 kere emzirmeye kalksa prolaktin sayesinde dinlenmiş olarak sabah güne başlıyor. Araştırmalar, yumurtalık ve meme kanserinin emziren annelerde daha az olduğunu gösteriyor. Emzirme hızlı kilo vermeyi de sağlıyor."

Anne sütünün ekonomik olduğunu da dikkati çeken Bülbül, son yıllarda yapılan farkındalık çalışmalarıyla Türkiye'de emzirme oranlarının artmaya başladığını sözlerine ekledi.


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