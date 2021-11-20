Prof. Dr. Nihat Temel son yolculuğuna uğurlandı! 'Bütün ömrünü Kur'an'a adamıştı'

Bingöl'deki bir çalıştayda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Prof. Dr. Nihat Temel'in cenaze namazı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı. Merhum Temel'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

'Bütün ömrünü Kur'an'a adamıştı'

Prof. Temel'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Namazdan sonra Prof. Temel'i anlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Hepimizin başı sağ olsun. Geçtiğimiz Perşembe günü birlikte Bingöl'de çok güzel programlar yaptık. Kıraat ve Tecvid Çalıştayı için kendisi de oradaydı. Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun daha güzel nasıl okuyabiliriz, geniş kitlelere Kur'an-ı Kerim'in düzgün okunmasını nasıl yayabiliriz, yaygınlaştırabiliriz? Bunu amaç edinen güzel bir çalışmaydı. Akşam da Bingöl kanaat önderleri, hocalar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok geniş bir müzakere yaptık. Toplantının sonunda kendisine dedim ki 'Nihat hocam bir Asr Suresi oku da kalkalım' Asr Suresi'ni okudu, Fatiha da okudu kalktık. Ondan arda kalan bu mesaj inşallah milletimizin çizgisi olur. Kur'an'a gönül veren ve bütün ömrünü Kur'an uğruna tüketen son nefesini de bu şekilde veren, Cuma sabahı ezanlar okunurken vefat eden bir hocamız Nihat Temel."

Kur'ân Kıraatleri ve Tecvidi alanlarında araştırmalar yapmıştı

Prof. Dr. Nihat Temel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen "Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı-Kıraat İlmi Enstitüsü Tecvid Çalıştayı'na" katılmıştı. Çalıştayın son gününde konuk evindeki odasına çekilen merhum Temel, kaldığı odada kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olan merhum Nihat Temel, Kur'ân Kıraatleri ve Tecvidi alanlarında araştırmalar yapmıştı.