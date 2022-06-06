Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan 'tesettür' açıklaması! 'Cihat' vurgusu yaptı...

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Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İslam'ın emri tesettür üzerine önemli bir değerlendirmede bulundu.

Son dönemde Türkiye'nin tartışmalı konularından gayr-i ahlaki giyim-kuşam tarzına değinen Prof. Boynukalın, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mehmet Boynukalın, "Çıplaklık, fuhşiyat ve ahlaksızlığın her yönden teşvik edildiği bu ortamda tesettür vecibesini güzelce yerine getirmek bir cihattır." dedi.

Prof. Boynukalın, sözlerini şu dua ile tamamladı: Yerine getirenlerden Allah razı olsun, diğerlerine de nasip etsin...