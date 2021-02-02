Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi EPAM Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof.Dr. Kumbaroğlu, doktorasını 2001 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Doktora sonrası araştırmalarını iki yıl boyunca İsviçre’de ETH Zürich ve ABD’de Lawrence Berkeley National Laboratory bünyesinde yürütmüştür. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik kariyerini sürdüren Prof.Dr. Kumbaroğlu, bu esnada konuk öğretim üyesi olarak Almanya’da RWTH Aachen University, Brezilya’da University of Sao Paulo University ve Campinas University, Nijerya’da Port Harcourt University, Çin’de Chinese Academy of Sciences ve KKTC’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsü bünyesinde enerji dersleri vermiştir.

Prof. Dr. Kumbaroğlu 2011 yılında Enerji Piyasalarına Bilimsel Katkı dalında Türkiye’nin ilk Enerji Oscar ödülünü almıştır. Kendisi ayrıca 2012 yılında Çin Bilimler Akademisi’nce, akademinin 83 yıllık tarihinde ödüllendirilen dördüncü ve en genç kişi olarak, “Visiting Professorship for Senior International Scientists” ödülüne layık görülmüştür.

Prof.Dr. Kumbaroğlu Sustainability, Innovative Energy Policies, ve Journal of Self-Governance and Management Economics dergilerinin Yayın Kurulu üyesidir. Enerji ve çevre modellemesi, ekonomisi ve politikaları üzerine çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği IAEE’nin 2016 Dönem Başkanlığı’nı yürütmüş olan Gürkan Kumbaroğlu, IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmektedir.