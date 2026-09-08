Prof. Dr. Erkan Çakır, okul öncesi uyku için 21.30-22.00 civarını önerdi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Liv Hospital Ulus Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çakır, okula hazırlığın yalnızca kırtasiye alışverişinden ibaret olmadığını söyledi. Çakır, okul öncesi dönemde çocukların günlük rutinlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek uyku, beslenme, ekran süresi ve sağlık kontrolleri konusunda ailelere önerilerde bulundu.

Yaz tatilinde değişen uyku ve beslenme düzeni, artan ekran süresi ve ihmal edilen sağlık kontrolleri, çocukların okula uyum sürecini etkileyebiliyor.

Uykuya geçiş için önerilen aralık: 21.30-22.00

Çakır, çocukların uyku saatinin yaz tatilinde doğal biçimde geç saatlere kayabildiğini, okul başlamadan önce bu düzenin kademeli olarak değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Yaşa uygun ve yeterli uykunun fiziksel gelişimin yanı sıra dikkat, öğrenme ve akademik başarı için de önemli olduğunu aktardı.

"Okul başlamadan önce çocuklarımızın uyku saatlerini yeniden düzene sokmak gerekiyor. Uyku öncesinde ekran gibi uyarıcıların bırakılması, çocuğun uykuya hazırlanması ve mümkünse 21.30-22.00 civarında uykuya geçmesi faydalı olacaktır" diyen Çakır, uyku düzeninde ciddi sorun yaşayan çocuklarda uzman desteği alınmasını önerdi.

Şekerli ve tuzlu gıdalara sınırlama

Beslenme düzeninin de okula hazırlık sürecinde gözden geçirilmesini isteyen Çakır, yaz aylarında artabilen düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının okul döneminde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, yeterli ve dengeli beslenmenin büyüme-gelişme ve bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu söyledi.

Çakır, "Şekerli yiyecek ve içeceklerin, aşırı karbonhidrat ve tuz içeren gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı. Çocuğun günlük beslenmesinde protein, karbonhidrat ve yağ açısından dengeli bir plan oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Ekran süresi azaltılmalı, eksik kontroller tamamlanmalı

Yaz tatilinde ekran karşısında geçirilen sürenin artabildiğini belirten Çakır, okul öncesinde ekran kullanımının yeniden düzenlenmesini istedi. Dijital oyunlarda ve sosyal medyada geçirilen uzun sürenin uyku düzeninden dikkat süreçlerine, fiziksel aktiviteden sosyal ilişkilere kadar pek çok alanı etkileyebileceğini ifade etti.

"Okul başlamadan önce ekran süresinin azaltılması ve çocukların yeniden fiziksel aktivite, oyun, kitap okuma ve sosyal etkileşim içeren bir günlük rutine dönmesi önemli" dedi.

Çocuğun okula fiziksel olarak hazır olmasına da değinen Çakır, okul öncesinde genel sağlık durumunun değerlendirilmesini önerdi. İhtiyaca göre görme ve işitme kontrollerinin yapılabileceğini, gerekli durumlarda kansızlık ve vitamin eksikliklerinin değerlendirilmesinin, sık hastalanan çocuklarda ise bağışıklık sistemiyle ilgili durumların ve aşıların gözden geçirilmesinin faydalı olacağını söyledi.

Çakır sözlerini şöyle tamamladı: "Okula hazırlık; çanta, kıyafet, defter ve kitapları hazırlamaktan çok daha fazlası. Çocuğumuzun uyku ve beslenme düzenini oluşturmak, ekran süresini kontrol altına almak, fiziksel aktivitesini artırmak ve varsa sağlık kontrollerini tamamlamak okul dönemine daha sağlıklı bir başlangıç yapmasına yardımcı olacaktır. Tüm öğrencilerimize ve velilerimize başarılı, sağlıklı ve keyifli bir eğitim dönemi diliyorum."