İstanbul'da taksici terörü: Ücreti beğenmedi için yaşlı çifti dövdü!

İstanbul’da taksi sektöründe ücret anlaşmazlıkları, yolcu-şoför tartışmaları ve zaman zaman şiddete varan olaylar gündeme geliyor. Özellikle gece saatlerinde yaşanan anlaşmazlıklar, araç kameralarına yansıyan görüntülerle hızla sosyal medyada yayılıyor ve emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesini gerektiriyor. Bu tür hadiseler, hem yolcuların hem de sürücülerin güvenlik endişelerini artırırken, sektördeki denetim ve eğitim ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuyor.