İstanbul'da taksici terörü: Ücreti beğenmedi için yaşlı çifti dövdü!
Fatih'te müşteri olarak aldığı ve ücrette anlaşamadığı yaşlı çifti araçtan indirerek darp eden sonra olay yerinden uzaklaşan taksici gözaltına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fatih'te müşteri olarak aldığı ve ücrette anlaşamadığı yaşlı çifti araçtan indirerek darp eden sonra olay yerinden uzaklaşan taksici gözaltına alındı.
İstanbul’da taksi sektöründe ücret anlaşmazlıkları, yolcu-şoför tartışmaları ve zaman zaman şiddete varan olaylar gündeme geliyor. Özellikle gece saatlerinde yaşanan anlaşmazlıklar, araç kameralarına yansıyan görüntülerle hızla sosyal medyada yayılıyor ve emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesini gerektiriyor. Bu tür hadiseler, hem yolcuların hem de sürücülerin güvenlik endişelerini artırırken, sektördeki denetim ve eğitim ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuyor.
YOLCULARI ARACINDAN İNDİRİP SALDIRDI Bunlara bir örnek de İstanbul'da yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül tarihinde bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 6 Eylül saat 23.30 sıralarında bir taksi şoförünün Ayvansaray Mahallesi'ndeki bir caddede aracından indirdiği yolcuları darbederek uzaklaştığı belirlendi.
"TAKSİ ÜCRETİNDE ANLAŞAMADIK"
Polis ekiplerince kimlik bilgileri tespit edilen İ.H.K., kısa sürede yakalandı. Şüpheli, sorgusunda müşteri olarak aldığı şahıslarla taksi ücreti konusunda anlaşamadığını, çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söyledi. 'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan İ.H.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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