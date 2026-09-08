  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem yönetecek Piramitlerin üzerinde Ay-Yıldız: Türk Yıldızları Mısır semalarında! Felç kalınca kolları sıvadı: 200 bin liralık aracı sudan ucuza yaptı! Okullar başladı... Uzmanlar, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı yaptı! Eksik aşılar mutlaka tamamlanmalı Galatasaray'a gelen çöp transferlerden biriydi! Bakın şimdi ne yapıyor... Londra'dan tüm dünyaya seslendiler: Barış Zirvesi'nden sorumluluk çağrısı geldi Koyun peyniri katkı sağlıyor: Koyun peyniri neden daha sağlıklıdır? Yayladan peynir olarak soframıza geliyor İstanbul'da taksici terörü: Ücreti beğenmedi için yaşlı çifti dövdü! Şaşırtan hamle: Yok böyle bir istatistik! Bursaspor'u Süper Lige taşıyacak adam olmak istiyor! Italiano, Marsilya öncesi bakın ne yapacak! Erzurumspor maçında tüm yeniler sahaya...
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İstanbul'da taksici terörü: Ücreti beğenmedi için yaşlı çifti dövdü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul'da taksici terörü: Ücreti beğenmedi için yaşlı çifti dövdü!

Fatih'te müşteri olarak aldığı ve ücrette anlaşamadığı yaşlı çifti araçtan indirerek darp eden sonra olay yerinden uzaklaşan taksici gözaltına alındı.

#1
Foto - İstanbul'da taksici terörü: Ücreti beğenmedi için yaşlı çifti dövdü!

İstanbul’da taksi sektöründe ücret anlaşmazlıkları, yolcu-şoför tartışmaları ve zaman zaman şiddete varan olaylar gündeme geliyor. Özellikle gece saatlerinde yaşanan anlaşmazlıklar, araç kameralarına yansıyan görüntülerle hızla sosyal medyada yayılıyor ve emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesini gerektiriyor. Bu tür hadiseler, hem yolcuların hem de sürücülerin güvenlik endişelerini artırırken, sektördeki denetim ve eğitim ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuyor.

#2
Foto - İstanbul'da taksici terörü: Ücreti beğenmedi için yaşlı çifti dövdü!

YOLCULARI ARACINDAN İNDİRİP SALDIRDI Bunlara bir örnek de İstanbul'da yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül tarihinde bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 6 Eylül saat 23.30 sıralarında bir taksi şoförünün Ayvansaray Mahallesi'ndeki bir caddede aracından indirdiği yolcuları darbederek uzaklaştığı belirlendi.

#3
Foto - İstanbul'da taksici terörü: Ücreti beğenmedi için yaşlı çifti dövdü!

"TAKSİ ÜCRETİNDE ANLAŞAMADIK"

#4
Foto - İstanbul'da taksici terörü: Ücreti beğenmedi için yaşlı çifti dövdü!

Polis ekiplerince kimlik bilgileri tespit edilen İ.H.K., kısa sürede yakalandı. Şüpheli, sorgusunda müşteri olarak aldığı şahıslarla taksi ücreti konusunda anlaşamadığını, çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söyledi. 'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan İ.H.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde ekmeğe 3 lira zam
Ekonomi

O ilimizde ekmeğe 3 lira zam

Bayburt’ta 230 gram ekmeğin fiyatı 3 lira zamlanarak 15 liradan 18 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesi kent genelinde uygulanmaya başlandı..
Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!
Gündem

Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!

Türkiye’nin göğsünü kabartan ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın arkasındaki vizyoner isim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayrakta..
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri...
Gündem

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri...

Yıllarca devletin imkanlarını tepe tepe kullanıp ardından kirli siyasi hesaplarla muhafazakar tabana sırtını dönen Gelecek Partisi kurucusu ..
Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde
Kadın - Aile

Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor: Herkes peşinde

İnsan sağlığına olumlu etkilerini uzun yıllardır hepimiz biliyoruz. Son dönemlerde yapılan araştırmalarla birlikte, bu besinin insan sağlığı..
Fındık işçilerini taşıyan pat pat tırla çarpıştı! Düzce’de 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Gündem

Fındık işçilerini taşıyan pat pat tırla çarpıştı! Düzce’de 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, ..
Suudi Arabistan'a büyük saldırı!
Dünya

Suudi Arabistan'a büyük saldırı!

Suudi Arabistan’ın resmi açıklamasına göre, salı sabahı ülkenin güneyindeki kentlere Ensarullah tarafından düzenlenen saldırılarda onlarca k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23