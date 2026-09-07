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Dünya 800’e yakın can kaybı! Lübnan’da savaşın en ağır bedelini çocuklar ödedi
Dünya

800’e yakın can kaybı! Lübnan’da savaşın en ağır bedelini çocuklar ödedi

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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800’e yakın can kaybı! Lübnan’da savaşın en ağır bedelini çocuklar ödedi

Lübnan Meclisi Kadın ve Çocuk Komitesi Başkanı İnayet İzzeddin, İsrail’in 2024 ve 2026’daki saldırılarında yaklaşık 800 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bombardımanlar nedeniyle yaklaşık 360 bin çocuk da evinden oldu...

Lübnan’da İsrail saldırılarının çocuklar üzerindeki bilançosu ağırlaştı.Lübnan Meclisi Kadın ve Çocuk Komitesi Başkanı İnayet İzzeddin, basına yaptığı açıklamada, "İsrail'in 2024 ve 2026 yıllarındaki iki savaşı sırasında yaklaşık 800 çocuk hayatını kaybetti." dedi.

 

Çok sayıda çocuğun ağır yaralandığını, uzuvlarını veya gözlerini kaybettiğini ve birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kaldığını aktaran İzzeddin, bu çocukların uzman psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra yıllarca sürecek tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

 

İsrail'in yoğun bombardımanları nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon kişinin yerinden olduğuna dikkati çeken İzzeddin, bu kişilerin 360 bin kadarının çocuk olduğunu ifade etti.

İzzeddin, sığındıkları bölgelerin de İsrail tarafından bombalanması nedeniyle çocukların büyük kısmının birden fazla kez yer değiştirmek zorunda kaldığını, bazılarının ise zorunlu tahliye sırasında aileleriyle birlikte yollarda İsrail ateşinin hedefi olduğunu belirtti.

 

Çocuklar üzerinde görünmez yaralar açtı

İsrail saldırılarının çocuklar üzerinde derin "görünmez yaralar" bıraktığına işaret eden İzzeddin, yüz binlerce çocuğun kronik korku, kayıp ve güvensizlik hissini aşabilmesi için uzun vadeli psikolojik ve sosyal destek programlarına ihtiyaç duyduğunu aktardı.

 

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölen toplam 4 bin 362 kişiden 259'unu çocuklar oluşturuyor.

Aynı dönemde İsrail ordusunun açtığı ateş ve bombardımanlar sonucu yaralanan 12 bin 378 kişiden 1050'sinin de çocuk olduğu belirtildi.

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