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Gündem CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi
Gündem

CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki kritik İkinci Başkan Vekilliği seçiminde CHP ile YENİ Parti ortak adayda buluştu. İki partinin desteklediği Naki Demir 70 oyla İkinci Başkan Vekili seçilirken, Cumhur İttifakı'nın adayı Oğulcan Sağlam 59 oyda kaldı. Sandıktan 7 boş ve 1 geçersiz oy çıktı.

Ankara siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP ile YENİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen İkinci Başkan Vekilliği seçiminde güçlerini birleştirerek ortak aday çıkardı.

İki partinin ortak adayı Naki Demir olurken, Cumhur İttifakı ise Oğulcan Sağlam ile seçime girdi.

Ankara siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP ile YENİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen İkinci Başkan Vekilliği seçiminde güçlerini birleştirerek ortak aday çıkardı.

İki partinin ortak adayı Naki Demir olurken, Cumhur İttifakı ise Oğulcan Sağlam ile seçime girdi.

CHP VE YENİ PARTİ ORTAK ADAYDA BULUŞTU

Gizli oylamayla gerçekleştirilen seçimde toplam 137 oy kullanıldı.

Sandıkların açılmasının ardından CHP ve YENİ Parti'nin ortak adayı Naki Demir 70 oy alarak salt çoğunluğa ulaştı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili seçildi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Oğulcan Sağlam ise 59 oy aldı.

Oylamada 7 üye boş oy kullanırken 1 oy geçersiz sayıldı.

ANKARA'DA DİKKAT ÇEKEN İTTİFAK

Seçimin sonucu kadar CHP ile YENİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ortak aday çıkarması da dikkat çekti.

İki partinin Naki Demir üzerinde uzlaşmasıyla gerçekleştirilen seçim, Ankara'daki yerel siyaset açısından yeni bir iş birliğini ortaya koydu.

Ortak adayın sandıktan 70 oyla çıkmasıyla CHP-YENİ Parti iş birliği ilk kritik oylamasında sonuca ulaşmış oldu.

8 MECLİS ÜYESİ OYLAMAYA KATILAMADI

Seçime ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Üç belediye meclis üyesinin yurt dışında bulunması, bir üyenin kanser tedavisi görmesi ve dört meclis üyesinin tutuklu olması nedeniyle söz konusu üyeler oylamaya katılamadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da oylamada yer almadı.

NAKİ DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA

Seçimin ardından konuşan Naki Demir, kendisine oy veren ve vermeyen meclis üyelerine teşekkür etti.

Demir, İkinci Başkan Vekilliği görevinin asıl sahibinin Emre Doğan olduğunu belirterek Doğan'ın yeniden görevinin başına dönmesi halinde makamı kendisine devredeceğini söyledi. Ayrıca süreçteki desteği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

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Yorumlar

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