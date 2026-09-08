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Yerel Su tankeriyle çarpıştı, otomobil devrildi!
Yerel

Su tankeriyle çarpıştı, otomobil devrildi!

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Su tankeriyle çarpıştı, otomobil devrildi!

Karaman’da su tankeriyle çarpıştıktan sonra bariyerlere savrularak devrilen otomobilin 22 yaşındaki sürücüsü yaralandı...

Karaman’da gece saatlerinde çevre yolu üzerindeki köprüde meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi.

 

Kaza, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi yeni çevre yolu üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan E. (22) idaresindeki 70 ABH 851 plakalı Opel marka otomobil, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen su tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından su tankerinin sürücüsü olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Furkan E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan tanker sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Devrilen otomobilin kaldırılmasının ardından köprü yeniden araç trafiğine açıldı.

 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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