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Dünya New Mexico’nun adını değiştirmek istiyor! Trump’tan şimdi de “New America” çıkışı
Dünya

New Mexico’nun adını değiştirmek istiyor! Trump’tan şimdi de “New America” çıkışı

Yeniakit Publisher
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New Mexico’nun adını değiştirmek istiyor! Trump’tan şimdi de "New America" çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının “New America” olarak değiştirilmesi fikrine destek verdi. Trump’ın çıkışına eyaletin Demokrat Valisi Michelle Lujan Grisham’dan itiraz geldi.

Kanada ile yaşanan ticaret geriliminin ardından Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” olarak değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de New Mexico için ortaya atılan isim önerisiyle dikkat çekti. Trump, eyaletin adının “New America” olarak değiştirilmesi fikrini desteklediğini açıkladı.

 

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden New Mexico eyaletinin adının "New America" olarak değiştirilmesini destekleyen paylaşımlar yaptı.

 

Trump paylaşım yaptı

ABD ve Meksika arasında ticaret müzakereleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden New Mexico eyaletinin adının "New America" olarak değiştirilmesini destekleyen paylaşımlar yaptı. Trump, ABD’ye ait çeşitli haritaların görsellerini paylaşarak New Mexico’nun bulunduğu bölgenin adını "New America" olarak değiştirdi.

 

“Vay canına, bayıldım"

Trump yaptığı açıklamada, New Mexico eyaletinin adının değiştirilmesine yönelik öneriler aldığını ve bu fikri beğendiğini söyledi. Trump, "Potansiyel olarak inanılmaz, bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Vay canına, bayıldım" ifadelerini kullandı. ABD’de federal hükümetin bir eyaletin adını değiştirme yetkisi bulunmuyor.

 

Trump, daha önce Kanada ile ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Ontario Gölü’nün adını "Lake America" olarak değiştirmişti.

“New Mexico’nun adı tartışmaya açık değil”

New Mexico Valisi Demokrat Michelle Lujan Grisham ise Trump’a sosyal medya hesabı üzerinden verdiği cevapta, "New Mexico’nun adı tartışmaya açık değil; ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi" ifadelerini kullandı.

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