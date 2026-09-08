Galatasaray'a gelen çöp transferlerden biriydi! Bakın şimdi ne yapıyor...
Galatasaray 2023'te Tanguy Ndombele'yi kiralamıştı. Fransız futbolcudan beklentiler büyüktü. Ancak futbolundan çok fazla kilolarıyla konuşuldu. Şu anda ise boşta bulunuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray 2023'te Tanguy Ndombele'yi kiralamıştı. Fransız futbolcudan beklentiler büyüktü. Ancak futbolundan çok fazla kilolarıyla konuşuldu. Şu anda ise boşta bulunuyor.
Galatasaray, 2023'ün Eylül ayında Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralamıştı. Fransız orta sahanın Sarı-Kırmızılı kariyeri hayal kırıklığı içinde geçti. Futbolundan çok kilolarıyla manşetleri süsledi. 1.81 boyundaki orta saha, Galatasaray'da toplam 26 resmi maça çıktı. 1 asist üretti. Gol sevinci yaşayamadı.
Sonrasında Tottenham da ondan vazgeçti. Tanguy Ndombele 2024 yazında bedelsiz şekilde Nice Kulübü'nün yolunu tuttu. 1 Temmuz 2026'da da boşa çıktı. 29 yaşındaki futbolcuyu kimse istemedi. Fransız oyuncu boşta bulunuyor. Ndombele'nin Nice kariyeri ise şöyle geçti: 38 resmi maç 2 gol 3 asist
Tanguy Ndombele, profesyonel kariyerinde 3 kupa kazandı. Ve bunların 2'si, fazla şans bulamadığı Galatasaray'da geldi: 2022-2023 (Napoli): Serie A şampiyonluğu 2023-2024 (Galatasaray): Süper Lig şampiyonluğu 2023-2024 (Galatasaray): Türkiye Süper Kupası
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