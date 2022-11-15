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Gündem Prof. Dr. Canan Karatay, isyan etti: Hastalar önümü kesiyor, oysa benim alakam yok
Gündem

Prof. Dr. Canan Karatay, isyan etti: Hastalar önümü kesiyor, oysa benim alakam yok

Prof. Dr. Canan Karatay, adına açılan sahte hesaplara isyan etti. Sosyal medyada kendisine ait olmayan hesaplardan, tencere, jilet gibi ürünlerin satıldığını ifade eden Karatay, takipçilerine seslenerek, "Benim tencere, tava ile ne alakam olabilir! Sahtekar tüccarlar bunu kullanıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 11:10:00 -
Prof. Dr. Canan Karatay, isyan etti: Hastalar önümü kesiyor, oysa benim alakam yok

Prof. Dr. Canan Karatay, adına açılan sahte hesaplara isyan etti.

Sosyal medyada kendisine ait olmayan hesaplardan, tencere, jilet gibi ürünlerin satıldığını ifade eden Karatay, takipçilerine seslenerek, "Benim tencere, tava ile ne alakam olabilir! Sahtekar tüccarlar bunu kullanıyor." dedi.

Kanal D Ana Haber'e konuk olan Karatay, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplara sitem etti. Karatay'ın adını kullanarak E-ticaret yapan internet sitelerinde tencereden tavaya, jiletten leğene kadar birçok ürün satıldığı ortaya çıktı. Karatay, sahte hesaplarla bağlantısı olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Benim tencere, tava ile ne alakam olabilir! Sahtekar tüccarlar bunu kullanıyor. Benim ne dükkanım var, ne E-ticaretim var! Ben sadece sağlıklı olan şeyleri öneriyorum. Bu sahte hesapların sayısı belki de 100'ü geçti. Bir açılıyor, bir kapanıyorlar. Kanunun boşluğundan faydalanıyorlar. Benim hiçbir şekilde satışla ilişkim yok."

Öte yandan Karatay'ı taklit eden sahte hesaplardan birinin takipçi sayısının 400 bini geçmesi dikkat çekti.

 

 

 

 

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Yorumlar

Hamdi

Sabahtan akşama hasat et, Ertesi gün tekrar hasada başla, BİTMEZ BU MEMLEKETİN .........

Erdal

Prostat şurubu satıyor mu?
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