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Ekonomi Prof. Dr. Balay, Bilim ve Sanat Ödülü'nün sahibi oldu
Ekonomi

Prof. Dr. Balay, Bilim ve Sanat Ödülü'nün sahibi oldu

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:34:18 -
Prof. Dr. Balay, Bilim ve Sanat Ödülü'nün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Balay, bu yıl 8’incisi düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında Prof. Dr. Özdemir Nutku Bilim ve Sanat Ödülü’ne değer görüldü.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 200’ü aşkın oyun ve yüzlerce performansı değerlendiren Yeni Tiyatro Dergisi jürisi, en iyileri belirledi. Onur ödüllerinde Nevra Serezli, Ediz Hun, Oya Başar ve Özen Yula’nın bulunduğu listede “En İyi Yapım Ödülü”, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Lüküs Hayat” oyununa verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Kızlar ve Oğlanlar” adlı oyundaki performansıyla Bergüzar Korel’in; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise “Amadeus”ta sahne alan Selçuk Yöntem’in oldu. Prof. Dr. Metin Balay da Prof. Dr. Özdemir Nutku Bilim ve Sanat Ödülü’ne değer görüldü.

Açıklamada hakkında bilgi verilen Prof. Dr. Metin Balay, tiyatroya 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda başladı. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Devlet Tiyatroları’nda sanatçı olarak görev yaptı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü’nü kurdu ve burada öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1995’te doçent, 2005’te profesör oldu. Yazdığı oyunlar, oyun çevirileri, Halk Tiyatrosu ve Dario Fo adlı kitabı Mitos-Boyut Yayınları, Peter Brook’un Açık Kapı çevirisi Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda, Devlet Tiyatroları’nda, Antalya Şehir Tiyatrosu’nda, Kartal Sanat Tiyatrosu’nda, Versus’ta, Tatavla Tiyatrosu’nda oyunlar sahneye koydu. Prof. Dr. Metin Balay, halen Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı olarak görev yapıyor.

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